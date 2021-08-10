Президентская "Большая стройка" восстанавливает дорогу к двум бальнеологическим курортам Закарпатья

На Закарпатье по всей протяженности отремонтируют трассу Т-07-37 Хуст - Шаян длиной 23 км, ведущую к двум бальнеологическим курортам области.

Работы проводятся в соответствии с самыми высокими стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Сейчас дорожники ремонтируют 12 мостов и укладывают верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона между селами Велятино и Модёрош.

Кроме этого, работники подрядной организации "ПБС" уже устроили новый асфальтобетон от Хуста до Велятино. Специалисты также сняли старое дорожное покрытие от Велятино к Модёрош. На этом маршруте уже провели регенерацию методом холодного ресайклинга и устроили выравнивающий слой полотна.

"Каждый этап выполняется с соблюдением технологического процесса, ведь это обеспечит качество покрытия, и дорога будет служить долго", - подчеркнул заместитель главы облгосадминистрации Игорь Шинкарюк.

Он добавил, что власть работает над улучшением имиджа Закарпатья, в частности путем развития и восстановления дорожной инфраструктуры региона.

"Особенно это важно, когда речь идет о сообщении с туристическими изюминками края", - отметил Игорь Шинкарюк.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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