Президентская «Большая стройка» поможет построить мост в Ивано-Франковске

Государство предоставит софинансирование для строительства нового моста и транспортной развязки в Ивано-Франковске, чтобы решить транспортные проблемы города.

Об этом сообщил Укравтодор по итогам встречи министра инфраструктуры Александра Кубракова с мэром Ивано-Франковска и народными депутатами.

По данным агентства, большинство украинских мостов построили в прошлом веке, около половины из них имеют средний возраст 40-60 лет. В то же время строительные нормы предусматривают, что текущий средний ремонт проводят каждые 20 лет, а капитальный — раз в 25-40 лет.

«Критическая ситуация через изношенный городов сложилась в городе Ивано-Франковск. Областной центр расположен между двумя горными реками. Переправа через реку Быстрица Солотвинская, которой сейчас пользуются горожане, была построена в 1969 году. Мост признан ограниченно годным для эксплуатации. Движение транспорта по нему является риском для жизни и здоровья граждан», — информирует Укравтодор.

Несмотря на то, что эксплуатационный срок моста завершился в августе 2021, он остается главной артерией для сообщения с микрорайоном Пасечная, где проживает треть горожан. Также городов совпадает с трассой Н-09 Мукачево — Львов.

Новый мост будут строить по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на условиях софинансирования: часть денег находит местные власти, часть выделяет государство.

«Парламент и правительство обеспечили выделение первых 60 млн грн субвенции из государственного бюджета на строительство нового моста и транспортной развязки. Для полного завершения строительства необходимо еще 100 млн грн», — отметили в Укравтодоре.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, одним из приоритетов «Большого строительства» является национальная программа восстановления мостов. В 2020 году было построено и отремонтировано 216 мостов, план на 2021 — 245 мостов, включая два мегапроекты — строительством новых мостов в Запорожье и Кременчуге.

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