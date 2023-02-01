Президенту "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении: финансировал "ДНР" после полномасштабного вторжения РФ

СБУ разоблачила президента "Мотор Сич" на сотрудничестве с "ДНР" после полномасштабного вторжения РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила гендиректора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на сотрудничестве с террористами "ДНР" после полномасштабного вторжения России в Украину. Он финансировал террористов, уплачивая налоги и сборы в их бюджет.

Об этом 1 февраля сообщили в СБУ.

Кроме того, Богуслаев сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем "ДНР".

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"Его целью были поставки авиакомплектующих в предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Установлено, что через сделку бюджет террористической организации получил более 290 млн российских рублей в виде налогов от реализации авиапродукции для нужд рашистов", — отметили в СБУ.

Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в войне против Украины на восточном фронте.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На основании этих улик следователи сообщили Богуслаеву о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).



В ходе новых обысков правоохранители также обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ. Продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. По информации правоохранителей, Богуслаев даже после полномасштабного вторжения России продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов.



24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество со страной-агрессором РФ.

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