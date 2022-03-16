Президенты парламентов G7 осудили захватническую войну РФ против Украины и призвали прекратить боевые действия

Президенты парламентов G7 осудили захватническую войну РФ против Украины и призвали прекратить боевые действия

Главы также обратились к военному руководству РФ с просьбой воздержаться от нападений на гражданские объекты и уважать гуманитарные коридоры.

Associated Press

Главы (президенты) парламентов G7 осудили захватническую войну РФ против Украины.

Они выразили солидарность с Украиной, а также призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои силы из Украины.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"Председатели также обратились к российскому военному руководству с просьбой воздержаться от нападений на гражданские объекты и уважать гуманитарные коридоры", — отметил он.

Кроме того, президенты парламентов G7 призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях и обеспечить их надлежащую работу под наблюдением МАГАТЭ во избежание дальнейшей угрозы ядерной безопасности.

Напомним, министр обороны заявил, что была договоренность не сообщать о конкретных результатах. "Хочу только сказать — положительные новости есть. Первыми их узнает враг — на фронте наших военных", — пообещал Алексей Резников.

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