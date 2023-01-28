При каких условиях чиновники могут выезжать за границу к детям во время войны

Кроме этого, чиновники могут выехать за пределы государства на лечение и в случае смерти за границей родных.

Украинские чиновники могут выезжать за границу к своим несовершеннолетним детям в случае, если они являются родителями-одиночками, а также в случае смерти членов семьи за границей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, а также говорится в соответствующем постановлении правительства.

В ГПСУ отметили, что выезд за границу нардепов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, госслужащих, забронированных работников и других категорий лиц может производиться исключительно в служебную командировку.

Однако есть несколько исключений из правил, при которых разрешен выезд :

родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

"Также изменения урегулировали порядок выезда военнослужащих, который осуществляется на основании решения министра обороны или другого руководителя по выполнению задач в сфере безопасности и обороны", — добавили пограничники.

В постановлении правительства указано, что в исключительных случаях разрешен пропуск через госграницу чиновников и госслужащих, являющихся родителями-одиночками ребенка/детей до 18 лет (включительно) с целью посещения таких детей за пределами Украины, или для сопровождения детей для выезда за пределы страны. Пропуск через госграницу осуществляют уполномоченные лица ГПСУ при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Пропуск чиновников для лечения за границей разрешен в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

Кроме того, глава ГПСУ может принять решение о разрешении чиновникам на выезд за пределы страны в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Напомним, правительство 27 января приняло постановление, которое на время войны запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Пересечение границы разрешено только на основании служебной командировки.

Это произошло после скандала с нардепом Николаем Тищенко, который отправился в Таиланд якобы на "встречу с украинской общиной". Депутата исключили из партии "Слуга народа" и парламентской фракции этой политсилы.

Кабмин запретил чиновникам выезд за пределы Украины без уважительной причины

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