При каких условиях и когда может закончиться война между Израилем и ХАМАСом: Байден сделал заявление

Если боевики ХАМАС согласятся освободить остальных заложников, которых они до сих пор удерживают, завтра может наступить прекращение огня.

Прекращение огня в Газе может завершиться завтра, если боевики ХАМАС согласятся освободить заложников.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет CNN.

По его словам, если боевики ХАМАС согласятся освободить остальных заложников, которых они до сих пор удерживают, завтра может наступить прекращение огня.

"Как я уже сказал, это зависит от ХАМАСа – если они захотят это сделать, мы могли бы покончить с этим завтра. И прекращение огня начнется завтра", – сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Сиэтле.

В то же время недавние переговоры по поводу перемирия между Израилем и ХАМАС закончились безрезультатно. Израиль неоднократно отказывался согласиться на постоянное прекращение огня в Газе до победы над ХАМАСом, даже если будут освобождены все заложники.

Напомним, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "останется один" в войне против группировки ХАМАС, если это будет необходимо.

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