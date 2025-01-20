При каких условиях можно оказаться в розыске из-за нарушения правил военного учета

Юрист акцентировал – чтобы не попасть в розыск, каждый мужчина в возрасте 18-60 лет должен стоять на военном учете.

Адвокат Евгений Филипец назвал условия, при которых военнообязанные могут оказаться в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Об этом адвокат рассказал в программе "Комментарий".

Юрист объяснил, что в розыск могут попасть те, кто снят с военного учета, кто не прошел военно-врачебную комиссию.

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"Многие люди сегодня сняты с военного учета по тем или иным причинам. Это тоже нарушение правил военного учета, потому что мужчина 18-60 лет должен стоять на военном учете за исключением тех, кто исключен из учета. Другими основаниями для того, чтобы оказаться в розыске могут быть, к примеру, случаи, когда мужчина получил направление на ВВК, но не прошел или не допрошел ее", — рассказал Филипец.

К административной ответственности могут привлечь и за неуведомление ТЦК об изменении персональных данных. Речь идет о месте жительства, женитьбе, завершении обучения в университете.

"То есть эти моменты имеют своим следствием этот знаменитый розыск. Поэтому здесь все очень индивидуально. Когда мы смотрим на конкретное дело человека, мы видим, что там в любом случае, если он в розыске, есть какие-то основания, которые повлекли за собой административную ответственность", – рассказал адвокат.

Напомним, юрист практики военного права Ярослав Звоненко объяснил, что делать военнообязанным, если их объявили в розыск.

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