При каких условиях пенсионеры могут не платить коммуналку: разъяснение
Право на льготы имеют пенсионеры, проживающие в селе и соответствующие определенным критериям.
Социальная программа, которая действует в Украине, позволяет отдельным категориям пенсионеров не оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Об этом напоминает издание «На пенсии».
Получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг могут пенсионеры, которые:
всю трудовую жизнь проработали в сельской местности и продолжают там проживать;
имеют стаж не менее 3 лет по одной из социально важных специальностей: учитель, врач, фармацевт, работник дома культуры, музея, библиотеки, клуба, специалист по защите растений и др;
занимали соответствующую должность на момент выхода на пенсию;
имеют средний доход семьи не выше 4240 гривен на каждого члена семьи.
То есть если пенсионер получает пенсию до 4,2 тыс. грн, проживает в селе и имеет стаж работы в сфере медицины, образования и культуры, он может оформить льготу и не платить за коммуналку.
Для оформления льготы нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставить следующие документы:
справку о работе (подтверждение должности);
документ, подтверждающий проживание в сельской местности.
Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины предупредил, что с января 2026 года некоторые украинские пенсионеры рискуют временно остаться без выплат.