При каких условиях пенсионеры могут не платить коммуналку: разъяснение

Социальная программа, которая действует в Украине, позволяет отдельным категориям пенсионеров не оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Об этом напоминает издание «На пенсии».

Получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг могут пенсионеры, которые:

всю трудовую жизнь проработали в сельской местности и продолжают там проживать;

имеют стаж не менее 3 лет по одной из социально важных специальностей: учитель, врач, фармацевт, работник дома культуры, музея, библиотеки, клуба, специалист по защите растений и др;

занимали соответствующую должность на момент выхода на пенсию;

имеют средний доход семьи не выше 4240 гривен на каждого члена семьи.

То есть если пенсионер получает пенсию до 4,2 тыс. грн, проживает в селе и имеет стаж работы в сфере медицины, образования и культуры, он может оформить льготу и не платить за коммуналку.

Для оформления льготы нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставить следующие документы:

справку о работе (подтверждение должности);

документ, подтверждающий проживание в сельской местности.

