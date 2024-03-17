При каких условиях работники ТЦК имеют право проверять документы у прохожих: объяснение адвоката

Нередко работники ТЦК требуют у прохожих документов для проверки. Законны ли эти требования, рассказал адвокат Владимир Крекотень

Адвокат Владимир Крекотень рассказал, обязаны ли мужчины призывного возраста во время действия военного положения и мобилизации показывать документы работникам ТЦК.

Об этом юрист сообщил в Instagram.

По его словам, даже полицейские не всегда уполномочены проверять документы.

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"Когда подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания на такие действия. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы незаконно". А выполнять мы обязаны только законные требования", – объяснил Владимир Крекотень.

Адвокат рекомендует перед предъявлением собственных документов ознакомиться со служебным удостоверением полицейского. А у работников ТЦК попросить показать приказ коменданта и документ, подтверждающий личность.

"Закон четко регламентирует основания для проверки документов во время военного положения. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе желания узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", – подытожил юрист.

Ранее в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных.

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