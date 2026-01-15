- Дата публикации
В Украине разрешат нарушать комендантский час: какие будут изменения
Украинцы смогут нарушать комендантский час только по отдельному решению военного командования и в критических ситуациях.
В Украине не планируется полностью отменять или пересматривать режим комендантского часа. Однако государство готово действовать гибко в случае критических ситуаций, связанных с продолжительным отсутствием электроэнергии и отопления.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, речь идет о возможности введения временных и точечных исключений. Главная цель таких послаблений — спасение жизни и здоровья граждан в зимний период.
В частности, передвижения во время комендантского часа могут разрешить для того, чтобы:
обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;
дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости (по аналогии с доступом к укрытиям во время воздушной тревоги);
обеспечить функционирование учреждений, официально имеющих статус Пунктов несокрушимости.
Кулеба подчеркнул, что никаких самовольных решений на местах быть не может. Разрешение на передвижение в запрещенное время будет предоставляться исключительно с участием военного командования и Советов обороны.
Такие мероприятия будут внедряться только в тех регионах и населенных пунктах, где это позволяет ситуация безопасности.
Параллельно правительство усиливает подготовку к возможным блекаутам. В настоящее время продолжается общенациональный аудит Пунктов несокрушимости — проверено уже более 10 тысяч локаций, часть из которых нуждается в доукомплектовании.
Власти готовят обновленную модель работы с акцентом на так называемые «опорные» Пункты несокрушимости. Также прорабатывается механизм компенсации затрат на топливо и генераторы для бизнеса, который готов превратить свои объекты в Пункты несокрушимости. Положительный опыт такого сотрудничества уже зафиксирован в Харькове и Одессе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа. Речь шла о возможной временной отмене ограничений в части городов и общин, где это позволяет ситуация с безопасностью, чтобы люди имели доступ к помощи, а бизнес — возможность планировать работу.