При каких условиях возможна мобилизация осужденных: объяснение нардепов

В Украине обсуждается возможность призыва на службу в армию заключенных и экс-заключенных. Такая инициатива неплохая, но есть нюансы.

Вопрос мобилизации осужденных в эфире телемарафона обсудили нардепы Евгений Чернев и Вадим Ивченко.

По словам Чернева, он поддерживает подобную инициативу. Однако, конечно, следует смотреть на статьи, по которым они были осуждены.

"И точно нужно, чтобы это было добровольно. Причем добровольно должно быть с обеих сторон – и осужденных, если они хотят присоединиться к армии, и со стороны командиров, готовых взять этих осужденных в свои подразделения. В таком случае я полностью поддерживаю эту инициативу", – отметил он.

В свою очередь, Ивченко подчеркивает, что возникает такой вопрос: каким образом контролировать людей, когда их не проконтролировало общество?

"Они должны выполнять боевые задачи, быть в системе роты или бригады. На них собратья наши должны полагаться. Если мы говорим об осужденных, то только о тех, за которых на себя возьмут ответственность командиры — взять из тюрьмы, увидеть их биографии, понять, что они могут в системе с другими людьми отработать боевые задачи, и только тогда по усмотрению командира может быть какое-то действие", – пояснил нардеп.

Как отмечалось, украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Сил обороны не только осужденных, находящихся в тюрьмах, но и тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе. По информации Минюста, есть десятки тысяч человек, которые ранее были осуждены за преступления, но сняты с военного учета и никоим образом не могут помочь армии.

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