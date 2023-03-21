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При каких условиях возможна повторная ДНК-экспертиза пропавших без вести: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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При каких условиях возможна повторная ДНК-экспертиза пропавших без вести: детали

Фото: pixabay.com

Инициировать повторную экспертизу по собственному желанию невозможно.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал, когда можно инициировать повторную ДНК-экспертизу.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Если обнаружено совпадение ДНК, то повторный отбор генетического материала возможен при следующих условиях:

  • При идентификации тела выявлены явные расхождения внешности и индивидуальных особенностей пропавшего человека с данными, внесенными в карту неизвестного.
  • Процент совпадения очень низкий.
  • Утрачен предварительно собранный образец генетического материала.

Инициировать повторную экспертизу по собственному желанию невозможно. Для этого необходимо обратиться к следователю, который вынесет постановление о повторном отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.

Напомним, что образцы ДНК могут отбираться только у кровных родственников: родителей или детей пропавшего человека.

Как происходит ДНК-экспертиза

Добавим, что для опознания тел из сотен безымянных могил в Изюме заработала мобильная ДНК-лаборатория. Родственники погибших сдают анализы, чтобы была возможность идентифицировать тела.

Отметим, что Франция передаст Украине еще одну мобильную ДНК-лабораторию для расследования военных преступлений, совершенных военными Российской Федерацией Харьковской области.

Между тем в Мелитополе кафиры берут отпечатки пальцев и ДНК у коллаборантов. Сейчас с оккупантами сотрудничают, по меньшей мере, 7 работников женской колонии в Мелитополе. Некоторые из них имеют доступ к секретным материалам.

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Дата публикации
Просмотры
60
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