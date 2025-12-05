При каких условиях ВСУ победит армию окупантов: генерал Собко назвал главную проблему военных

ВСУ требует структурных изменений / © Associated Press

В конце 2025 года украинская армия столкнулась с целым рядом вызовов, которые накапливались длительное время. Речь идет не о кризисе, а о тревожном сигнале: мотивированный человеческий ресурс, вставший на защиту страны в начале вторжения, в значительной степени исчерпан. А общество, живущее в условиях длительной войны, нуждается не в лозунгах, а в четком понимании перспектив и стратегических целей.

Такие мнения высказал бригадный генерал ВСУ Сергей Собко на своей странице в социальной сети Facebook.

Изнурение людей и ошибки мобилизации

По словам военного, логика первых лет войны уже не действует автоматически. Вопрос «сколько это будет продолжаться?», который задают люди, не признак слабости, а естественная потребность в ясности и понимании ситуации.

Генерал отмечает, что фундаментом обороны остаются те, кто удерживает фронт уже четвертый год подряд. Однако даже самый прочный фундамент нуждается в укреплении.

«Солдаты, которые держат фронт с 2022 года, сделали для страны больше, чем кто-либо имел право просить», — подчеркнул Собко.

Он также указал на системные ошибки в мобилизации. Случаи, когда в боевые бригады попадают люди с медицинскими противопоказаниями или низкой мотивацией, генерал называет не виной самих солдат, а недостатком процедур отбора. Это создает дополнительный груз для подразделений и, как следствие, снижает их эффективность.

Уроки Монтгомери и главное требование бойцов

Собко провел историческую параллель с британской армией образца 1942 года. Ее возрождение началось не с приказа «в атаку», а с наведения порядка в управлении и обеспечении заботы о солдате.

Современные ВСУ нуждаются в подобном подходе. Главной проблемой, о которой говорят сами военные, отсутствие четкого механизма ротаций и отдыха. Без гарантированного восстановления ни одна армия не способна долго сохранять боеспособность.

Что нужно изменить

По мнению генерала, система должна перейти из ручного управления на четкие стандарты. Необходимо изменить подход к подготовке командиров — обучать их не только военной тактике и стратегии, но и менеджменту и работе с людьми. Мобилизация должна стать качественной, а не количественной, где отбор по психологическим и медицинским показателям будет реальным, а не формальным.

«Именно поэтому сегодня Украина нуждается в качественном переломе, не эмоциональном, а структурном», — подытожил Сергей Собко.

Он убежден: если вернуть солдату ощущение, что он центральная фигура, а командирам дать действенные инструменты управления, армия сможет восстановить свою внутреннюю силу и веру в победу.

Напомним, по мнению военного журналиста Владислава Селезнева, главной проблемой в ВСУ есть неэффективность принуждения в выполнении задач. В сочетании с неопределенностью конечного срока службы для мобилизованных это создает «отрицательный мотивационный фактор» и требует немедленных изменений.