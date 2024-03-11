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При каком условии ТЦК могут отказать в отсрочке при наличии жены с инвалидностью: ответила юрист

При каком условии ТЦК могут отказать в отсрочке при наличии жены с инвалидностью: ответила юрист

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа.

Военнообязанные, имеющие жену с 1 или 2 группой инвалидности, не имеют гарантии, что могут получить отсрочку от службы.

Об этом рассказала юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова в интервью РБК-Украина.

"Могут отказать (в отсрочке – ред.), если человек с инвалидностью имеет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. То есть один из вариантов, когда могут отказать мужчине, у которого жена с инвалидностью – это когда у них есть совершеннолетние дети", — объяснил он.

Юрист дала такие советы для тех , кто собирается оформлять право на отсрочку от службы:

  • Написать обоснованное заявление;
  • Собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;
  • Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;
  • Не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Обратите внимание, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, скажем, если вам уже 36 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку из военкомата, пока не обновите данный документ, вы не сможете получить отсрочку", — подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации оставят отсрочку от призыва для особой категории лиц.

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