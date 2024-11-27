При каком условии возможно контрнаступление ВСУ: мнение Коваленко

В обороне невозможно наступать, как и держать позицию до бесконечности.

Наша оборонная стратегия будет сохраняться до инаугурации Трампа. Ситуация будет зависеть от того, какими будут первые шаги 47 президента США.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В течение первого квартала 2025 года будет определяться: либо мы сохраняем оборонную стратегию, либо у нас появляется возможность других вариантов развития событий. Пока это исключительно оборона", – констатировал он.

Ранее говорилось, что в настоящее время украинские Вооруженные силы находятся в оборонной позиции в соответствии с принятой в 2023 году стратегией. Если же у Силы обороны планы на контрнаступление, то это требует тишины.

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