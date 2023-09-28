При обстреле россияне повредили ТЭС на юге — "Укрэнерго"

В преддверии максимум потребления держался на уровне вторника 26 сентября.

Во время российских обстрелов вечером 27 сентября была повреждена тепловая электростанция на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", — говорится в сообщении прессслужбы.

Отмечается, что вчера максимум потребления держался на уровне вторника, 26 сентября. Для поддержки баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20.

В "Укрэнерго" сообщают, что идет плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. Кроме того, осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.

"По боевым действиям и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Запорожья, Николаевщины, Одесщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины. На Донетчине обесточены два угледобывающих предприятия. ситуации и с разрешения военных", — говорят в "Укрэнерго".

Напомним, в Минэнерго сообщали, что на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры графики обесточений уже готовы. Впрочем, пока планов по отключениям электричества нет.

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