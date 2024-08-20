В пункте пропуска "Косино" 21 августа возможны задержки для путешествующих в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Украины.

С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет производиться замена модульных конструкций. Это может привести к задержкам работы пропускного пункта. Водителей и пассажиров просят учитывать возможные задержки при планировании поездок. Рекомендуется предварительно рассмотреть альтернативные маршруты или предусмотреть дополнительное время для пересечения границы, чтобы избежать непредвиденных задержек.

Пункт пропуска "Косино" расположен в Закарпатской области возле села Косонь и является одним из международных автомобильных пунктов на границе Украины с Венгрией. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Барабаш".

Напомним, министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий выразил большое уважение к борьбе украинцев, но отметил, что война близится к завершению, хотя Запад якобы "раздувает конфликт", вместо того, чтобы стремиться к миру. Он считает, что Россия уже обеспечила себя необходимыми ресурсами, а Украина приближается к истощению своих возможностей и нуждается в помощи Запада.

Читайте также: