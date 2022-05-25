При поддержке артиллерии и авиации оккупанты пытаются взять Пасеки в Харьковской области — Генштаб

В Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций.
Оккупанты обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Рубежное и пытались штурмовать Пасеки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Прошедшие сутки враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.
При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.
На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий восстановления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.
Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей.
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