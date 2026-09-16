- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
При поддержке ДТЭК в четверти школ проекта Modern Learning Spaces завершают создание современных образовательных пространств
В 25% заведений среднего образования, участвующих в проекте Modern Learning Spaces при поддержке ДТЭК и других партнеров, уже идет финальная фаза обустройства современных образовательных пространств.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Первые результаты обустройства современных учебных пространств планируют представить уже в конце сентября. В целом, проект охватывает 250 учреждений общего среднего образования в 22 регионах Украины, среди которых пилотные и будущие академические лицеи.
На создание STEM-пространств предусмотрено 1,9 млрд грн государственной субвенции в рамках программы Всемирного банка LEARN при софинансировании со стороны общин. Денежные средства направляются на лабораторное оборудование, компьютерную и мультимедийную технику, а также мобильную мебель.
К реализации Modern Learning Spaces присоединились ДТЭК и другие представители бизнеса.
«ДТЭК – надежный партнер государства, который инвестирует в его будущее. Мы поддерживаем этот проект, потому что именно в школах сегодня формируется поколение будущих инженеров, энергетиков, технологов и ученых, которые будут обеспечивать восстановление и развитие Украины, в частности, ее энергетики», — отметила директор Академии ДТЭК и HRD ДТЭК Елена Семич.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова расширил программу по поддержке ветеранов "ПроВетеран" обучением в сфере солнечной энергетики.