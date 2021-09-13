При поддержке фонда Игоря Палицы в Украине проходит крупнейший юношеский футбольный турнир

Такой подарок юным футболистам фонд Игоря Палицы сделал к своему 10-летие.

При поддержке Благотворительного фонда Фонд Игоря Палицы "Только вместе" в Украине проходит юношеский футбольный турнир "Кубок единения-2021". Такой подарок юным футболистам фонд сделал к своему 10-летие.

Это самые масштабные футбольные соревнования среди тех, кто до сих пор проводились в Украине. В нем принимают участие 400 команд из 22 областей Украины. 11 сентября начались отборочные турниры, которые проходят на местных стадионах. Поддержать юношей пришли их друзья, родные, знакомые, одноклассники и болельщики футбола.

"Я слежу за ходом матчей. У нас много талантливой спортивной молодежи. Убежден, что часть из них пойдет в большой спорт и своими именами прославит Украину. Мы — государство сильных духом победителей, и именно спорт раскрывает этот потенциал у молодого поколения. Это и есть целью турнира "Кубок единения-2021". Объединяемся вокруг футбола — объединяем Украину. Желаю командам успеха, красивой игры и достойной победы ", — сказал основатель фонда Игорь Палица.

Победители определились в Николаевской, Донецкой, Одесской, Черновицкой, Черниговской и Хмельницкой областях. Вскоре отборочные матчи пройдут и в других областях.

Победа в отборочном туре откроет юным футболистам дорогу в финал, который пройдет 26 сентября в Луцке. Тогда же и определится победитель. Между тем, организаторы турнира не ограничились только наградами победителей-финалистов. Призовой фонд Благотворительного фонда Фонд Игоря Палицы "Только вместе" предусматривает призы и подарки для всех команд-участниц, которые приняли участие в турнире, в том числе и в отборочных матчах.

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