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При поддержке спонсоров жильцы многоквартирного дома по ул. Екатерины Билокур в Ирпене восстановили уничтоженную русской артиллерией кровлю

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При поддержке спонсоров жильцы многоквартирного дома по ул. Екатерины Билокур в Ирпене восстановили уничтоженную русской артиллерией кровлю

«Многоквартирный дом на улице Екатерины Билокур, 9 в Ирпене (ЖК “Грин Ярд”) – один из тех, которые были серьезно повреждены в результате вражеских обстрелов. Кроме выбитых окон и дверей и поврежденного фасада, там была полностью сожжена кровля.

Однако сейчас, благодаря активности жителей и спонсорской помощи, крыша полностью восстановлена», – отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в фейсбуке.

Также Александр Маркушин поблагодарил настоящего друга Ирпеня Александра Тамаева, что финансово поддержал жильцов дома в важном для них деле – восстановлении родного дома.  Общая стоимость ремонтных работ составила более 500 тысяч гривен.

«Я считаю, что каждый должен быть неравнодушен и по возможности помогать людям, пострадавшим от военных действий.  Ведь только совместными усилиями мы сможем восстановить эту прекрасную страну».  – сказал Александр Тамаев на встрече с журналистами.

Напомним, что в городе разрушены около 50% домов.  Зрительно повреждено около 90% зданий.

Дата публикации
Просмотры
244
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