При прорыве границы на Буковине травмировали пограничника: что известно о водителе

Прорыв границы

На Буковине при попытке незаконного пересечения украино-румынской границы нарушитель на автомобиле травмировал пограничника. Пострадавший военнослужащий получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

Об этом сообщает ГНСУ .

Детали инцидента

Инцидент произошел после того, как пограничный наряд заметил внедорожник Range Rover с иностранной регистрацией, двигавшийся в сторону государственной границы. Водитель проигнорировал законное требование остановиться и совершил опасный маневр в направлении военнослужащих.

Кормчий пытался прорваться через линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования он наехал на пограничника, нанеся поэтому тяжелые множественные травмы.

Пострадавшего срочно доставили в больницу и прооперировали. По информации медиков, угрозы его жизни пока нет.

«Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции нашли транспортное средство — его покинули на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто при попытке прорыва границы», — говорится в сообщении.

Водителя внедорожника сейчас разыскивают.

Ранее мобилизованный адвокат прорвал границу и скрылся в Венгрии.

«Авто с включенным дальним светом налетело на шлагбаум на въезде, смахнуло его, пролетело мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепило пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубило еще один шлагбаум на выезде. Далее – граница, Венгрия», – говорится в сообщении эксжурналиста Виталия Глаголы.