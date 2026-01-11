- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 717
- Время на прочтение
- 1 мин
При прорыве границы на Буковине травмировали пограничника: что известно о водителе
Во время прорыва границы в Буковине травмировали пограничника.
На Буковине при попытке незаконного пересечения украино-румынской границы нарушитель на автомобиле травмировал пограничника. Пострадавший военнослужащий получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.
Об этом сообщает ГНСУ .
Детали инцидента
Инцидент произошел после того, как пограничный наряд заметил внедорожник Range Rover с иностранной регистрацией, двигавшийся в сторону государственной границы. Водитель проигнорировал законное требование остановиться и совершил опасный маневр в направлении военнослужащих.
Кормчий пытался прорваться через линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования он наехал на пограничника, нанеся поэтому тяжелые множественные травмы.
Пострадавшего срочно доставили в больницу и прооперировали. По информации медиков, угрозы его жизни пока нет.
«Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции нашли транспортное средство — его покинули на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто при попытке прорыва границы», — говорится в сообщении.
Водителя внедорожника сейчас разыскивают.
Ранее мобилизованный адвокат прорвал границу и скрылся в Венгрии.
«Авто с включенным дальним светом налетело на шлагбаум на въезде, смахнуло его, пролетело мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепило пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубило еще один шлагбаум на выезде. Далее – граница, Венгрия», – говорится в сообщении эксжурналиста Виталия Глаголы.