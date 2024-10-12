При содействии Франции в Украине будут создавать новые производства оружия — Зеленский

Украинская промышленность способна производить значительно больше дронов, снарядов и боевой техники, чем позволяют финансовые возможности.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию была достигнута договоренность о создании совместных украинско-французских производств оружия в нашем государстве.

Об этом сообщил украинский президент в вечернем обращении в субботу, 12 октября.

“На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств”, — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что дал персональную задачу для министра обороны и руководителя Минстратегпрома – обеспечить выполнение всех договоренностей.

При этом Владимир Зеленский отметил, что украинская промышленность способна производить гораздо больше дронов, снарядов и боевой техники, чем позволяют финансовые возможности нашего государства.

“В то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставкам оружия: не имеют своего, но способны помочь нам с финансированием. Также у некоторых партнеров есть специальные технологии, которые могут применяться в Украине сейчас – в обороне, в наших активных действиях. Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради нашей совместной производственной работы”, — сказал президент.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас военные его страны обучают 2300 украинских бойцов новой бригады "Анны Киевской".

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