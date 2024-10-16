При таких условиях они не будут служить: в Волынском ТЦК напомнили о требовании к военнообязанным

Те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку во время мобилизации в Украине, должны предоставить все необходимые документы, тогда они не будут служить.

Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха, сообщают "Волынские новости".

Маруха также отметил, что согласно статистике, на Волыни зафиксирован лучший процент по обновлению данных военнообязанных.

Он подчеркнул, что военнообязанные, имеющие право на отсрочку, при условии написания заявления, предоставления подтверждающих документов, служить не будут.

"Главное – представить все документы", — заявил Маруха.

Он также рассказал, что в Волынской области уже посылают повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".

Ранее ТСН.ua сообщал, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно получить отсрочку от мобилизации. Продолжить отсрочку также можно будет через это приложение. Как именно это сделать, объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Добавим, что отсрочка возможна, если правильно подать необходимые документы. Порядок предоставления документов и получения отсрочки предусмотрен Постановлением КМУ №560.

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