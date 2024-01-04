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При участии военных преступников: россияне проводят "детские праздники" для украинских малышей на ВТО

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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При участии военных преступников: россияне проводят "детские праздники" для украинских малышей на ВТО

оккупанты героизируют военных преступников перед украинскими детьми

Враг продолжает осуществлять геноцид украинцев на ВТО.

Так, россияне организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детских садах. Верх цинизма состоит в том, что с самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи.

Об этом пишет ЦНС.

"Таким образом враг планирует изменить самоидентификацию детей и воспитать янычар. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву", — говорят в Центре.

В подполье также отмечают: каждый, кто причастен к организации таких "детских праздников", понесет ответственность за преступления перед украинским народом, ведь сама РФ выдаст коллаборантов, ведь предатели никому не нужны.

Напомним, в Мариуполе россияне подготовили программу так называемых "воспитательных мероприятий" для школьников на 2024 год. В частности, детям планируют показывать выступления Путина.

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Дата публикации
Просмотры
367
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