При участии военных преступников: россияне проводят "детские праздники" для украинских малышей на ВТО

Так, россияне организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детских садах. Верх цинизма состоит в том, что с самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи.

Об этом пишет ЦНС.

"Таким образом враг планирует изменить самоидентификацию детей и воспитать янычар. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву", — говорят в Центре.

В подполье также отмечают: каждый, кто причастен к организации таких "детских праздников", понесет ответственность за преступления перед украинским народом, ведь сама РФ выдаст коллаборантов, ведь предатели никому не нужны.

Напомним, в Мариуполе россияне подготовили программу так называемых "воспитательных мероприятий" для школьников на 2024 год. В частности, детям планируют показывать выступления Путина.

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