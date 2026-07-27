Ликвидированный Иванов

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В результате удара по месту дислокации российских войск во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области погиб высокопоставленный чиновник. Речь идет о начальнике управления «Главного радиочастотного центра» по Запорожской области Михаиле Иванове.

Об этом сообщают российские источники.

По их данным, Иванов был высокопоставленным чиновником Роскомнадзора и отвечал за контроль информационного пространства, в частности цензуру в интернете и блокирование социальных сетей.

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В Роскомнадзоре также заявили, что Иванов был военнослужащим РФ и более 20 лет служил в русской армии.

Кроме него, по сообщениям российской стороны, при ударе погибли двое его детей, находившиеся вместе с ним на временно оккупированной территории Украины.

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы провели успешную операцию по ликвидации представителей высшего командного состава армии РФ. По словам президента, руководитель СВР доложил о результатах операции, а глава СБУ – об успехах в противодействии российским агентурным сетям и диверсантам в Украине. Кроме того, президент анонсировал подготовку новых санкционных решений. По его словам, уже подготовлены материалы, обосновывающие необходимость дополнительных ограничений, а соответствующие представления в ближайшее время рассмотрит СНБО.

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