"При Украине было в 100 раз лучше": жители оккупированного Севастополя жалуются на обнищание

Местные жалуются, что после прихода окупантов денег у них хватает только на еду, тогда как при Украине они имели возможность путешествовать и покупать дорогостоящие товары.

Жители оккупированного Севастополя признались, что после незаконной аннексии полуострова Россией им стало гораздо труднее жить в финансовом плане. Местные жалуются на нищету, низкие зарплаты и высокие цены.

Отрывок из опроса, который проводили пропагандисты в Севастополе, опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Уровень жизни стал в раз 100 хуже, чем был при Украине", – рассказывает крымчанка.

Озадаченная таким ответом пропагандистка даже переспросила: "Хуже?".

"Хуже. Намного. Цены безумные, мы к таким ценам не привыкли. Зарплаты у нас особо не выросли. Если цены московские, где люди получают по 80-100 тысяч рублей, то у нас зарплаты — 15-20 тысяч. А это курортный город. Все на всем экономят. Сейчас значительная часть денег идет на еду. Раньше такого не было. Мы путешествовали, что-то покупали, а сейчас мы только едим. Вот так", — с ностальгией по периоду до оккупации рассказывает жительница Севастополя.

Журналист Казанский отметил, что многие годы российские пропагандисты убеждали, что уровень жизни в РФ намного выше, чем в Украине, и якобы после оккупации Крыма жизнь там стала только лучше.

"Но как только кто-то проводит в Крыму незаангажированный опрос, сразу же находятся люди, которые говорят, что при Украине было гораздо лучше, а с приходом РФ они обеднели", – отметил Казанский.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала россиян немедленно покинуть Крым.

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