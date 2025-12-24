«При всех обстрелах мы не сдадимся» - гендиректор ДТЭК Тимченко для BBC

Реклама

Об этом он заявил в интервью BBC.

«За все эти годы с 2014-го и начала полномасштабного вторжения, когда они (россияне – ред.) бьют по гражданской инфраструктуре – мы никогда не сдавались. И сейчас, несмотря на все вызовы, мы не сдадимся», - сказал он.

Тимченко отметил, что электросети ДТЭК подвергаются обстрелам ежедневно, но он добавил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование.

Глава ДТЭК подчеркнул, что невозможно все полностью восстановить из-за масштаба разрушений.

Напомним, 23 декабря россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.