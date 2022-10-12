При взрыве на Крымском мосту погиб судья, слушавший дело против дочери Кадырова

Судью Сергея Маслова, который был одной из жертв взрыва на мосту, соединяющем РФ и оккупированный Крым, называют "чрезвычайно независимым и неподкупным".

Одним из четырех погибших при взрыве на Крымском мосту был судья Арбитражного суда в Москве, рассматривавший процесс против дочери лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает сайт расследований Meduza.io.

По информации из открытых источников, погибший судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов был назначен на должность в мае 2014 года указом Путина. Он входил в состав судебной коллегии, рассматривавшей гражданские дела и споры.

Также читайте Взрыв на Крымском мосту: сколько людей погибло

В последнем деле, которое Маслов вел перед смертью, обвинялась дочь Рамзана Кадырова Айшат.

Айшат Кадырова должна была до 29 августа предоставить пояснения в Арбитражный суд по задолженности перед российским подразделением американского издательства Conde Nast, которое подал на нее в суд и потребовало вернуть задолженность со штрафными санкциями. Согласно документам, Conde Nast требовала от дома моды Firdaws, принадлежащего матери Айшат Кадыровой, уплатить долг в размере 814 тысяч рублей и штраф в размере 893 тысячи рублей.

Со ссылкой на собственные источники издания сообщает, что Маслов был "чрезвычайно независимым и неподкупным", слушал "деликатные" дела, связанные с большими деловыми спорами, что, возможно, свидетельствует о том, что его смерть не была несчастным случаем.

Маслов также вел несколько резонансных дел с участием российского государства и нефтегазовых гигантов.

Во время гибели судья находился в отпуске.

Сразу после взрыва российские следователи поспешили объявить о гибели трех мирных жителей, а смерть четвертого, судьи Сергея Маслова, подтвердили только во вторник, 11 октября. Этот факт подогрел подозрения журналистов, что российские власти пытаются скрыть смерть судьи.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ и построенный уже после незаконной аннексии 2014 года, произошел 8 октября около 6 часов утра.

Читайте также: