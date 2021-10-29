Прибавки к пенсии из-за потери кормильца: кто может получить дополнительные выплаты

Прибавки к пенсии из-за потери кормильца: кто может получить дополнительные выплаты

Повышение предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Вопрос пенсионных выплат всегда беспокоит украинцев. Так, некоторые люди, потерявшие кормильца, выплаты которого были больше, интересуются, могут ли они перейти на пенсию умершего родственника.

Ответ на этот вопрос дал независимый консультант Сергей Коробкин, говорится на сайте На пенсии.

Мужчина, получающий 2670 гривен ежемесячных выплат, спрашивает, может ли он после смерти отца с инвалидностью войны перейти на его большую пенсию. Как сообщает Коробкин, в законе четко описан круг лиц, имеющих право на пенсию из-за потери кормильца.

В этот список входят:

дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет;

люди старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;

в некоторых случаях это может быть жена умершего или его родители.

В противном случае возможности перейти на пенсию родственника нет.

Вместе с тем Коробкин отметил, что Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено, что при определенных условиях члены семьи умершего инвалида войны могут претендовать на прибавку к пенсии.

Дополнительные выплаты

С 1 октября 2021 года в Украине для пенсионеров от 75 до 80 лет минимальный размер пенсии будет составлять 2500 гривен в месяц. Пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере 400 гривен.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря.

Предполагается, что прибавки будут иметь пенсионеры в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Они будут получать как минимум 2600 гривен в месяц. Всем остальным категориям пенсионеров также будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн.).

Следует отметить, что с января 2020 года по август 2021 года средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривны.

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По заявлению НКРЭКУ, тарифы на распределение газа могут возрасти.

С 1 октября дополнительные пенсионные выплаты получат около 1 млн. человек.

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