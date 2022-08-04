Прибегают к самокалечениям и всяческим симуляциям: воины РФ "подставляются" под легкие ранения

Российские оккупанты деморализованы и не очень хотят погибать на территории независимой Украины.

Поэтому они выискивают способы, чтобы получить легкое ранение и поехать в госпиталь в РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья", — отметили в Генштабе.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что настоящее наступление кафиров будет не на Донбассе.

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