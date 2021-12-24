Прибежала вся в крови и просила спасти детей: в Черкасской области мужчина жестоко убил 24-летнюю бывшую возлюбленную

Прибежала вся в крови и просила спасти детей: в Черкасской области мужчина жестоко убил 24-летнюю бывшую возлюбленную

Мужчина часто угрожал 24-летней женщине

В с. Новое Мисто Черкасской области мужчина жестоко убил 24-летнюю бывшую сожительницу. Его задержали и взяли под стражу.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

По данным правоохранителей, мужчина зарезал женщину 20 декабря. 23 декабря ему избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Его грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Местное издание "Про все" сообщило, что мужчина часто угрожал 24-летней женщине. Поэтому она боялась спать и держала у кровати лом.

"Я так поняла, он пришел забрать какие-то вещи. Оксана прибежала ко мне вся в крови. Выбила калитку даже, которая была закрыта на засов. Переступила порог и упала. Сказала, что это Николай сделал. Попросила бежать к ней, потому что там остались дети маленькие", — сказала тетя погибшей Тамара Ивановна.

Женщина рассказала, что когда она прибежала к дому племянницы, то спросила мужчину, что он натворил, а тот ей заявил, что если потерпевшая выживет, то он ее добьет.

О покойной в селе говорят, что женщина не злоупотребляла алкоголем и воспитывала двоих детей, а с подозреваемым она развелась, поскольку тот ее постоянно избивал.

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