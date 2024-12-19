Приближается ли к Украине похолодание: погодные качели не останавливаются

Впрочем, есть намеки на приход настоящей зимы в ближайшее время. Синоптики сообщили, сколько будет осадков до конца недели и когда температура снизится до -9 градусов.

Чем удивит украинцев погода 19 декабря, ожидать ли погодных сюрпризов на уикенд и что будет за окном на Рождество – читайте в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

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Погодные "качели"

Декабрь пересек свой экватор и каждый день удивляет украинцев разной погодой. То заснежит, то дождет, то совсем все замерзнет и дорога превращается в лед. Синоптики отмечают, что погода в Украине до конца недели будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха от +12 до -9 градусов.

В четверг, 19 декабря, в Украине станет еще немного теплее по сравнению с предыдущим днем. Однако в некоторых областях следует ожидать осадков в виде снега с дождем и низкой температурой воздуха. В этот день будет идти дождь. Температура воздуха в западной части Украины в четверг будет на уровне +8..+10 градусов днем и до +4 градусов в ночное время. В центральной части ожидается до +6..+8 градусов днем, а ночью температура упадет до 0..+2 градуса. На севере и востоке днем столбики термометров поднимутся до +2.. +4 градусов, а ночью будет от -1 до -3 в северных областях и до -6 в восточных. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях пройдет снег с дождем в этот день. Между тем, на юге страны температура воздуха днем будет от +7 до +10 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +2…4.

Примечательно, что по словам Натальи Диденко, 19-20 декабря снова станет теплее, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. До Рождества в Украине никаких особых морозов не предполагается, отмечает синоптикиня.

Погода на выходные

Отметим, что в течение второй половины недели количество осадков в Украине уменьшится, однако, по прогнозу синоптиков, ближе к выходным в стране будет наблюдаться снижение температуры воздуха, кое-где до сильных морозов -9 градусов. В пятницу, 20 декабря, небольшой дождь с мокрым снегом пройдет местами в западных областях, а также северной части страны, на остальных территориях без существенных осадков. Ветер преимущественно южной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +1+6 градусов, дневная +6+11, в Карпатах около 0 градусов.

Пока у нас есть зимний период "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза. Перед выходными в нашу страну придет новый атмосферный фронт, но он будет малоактивен. В субботу, 21 декабря, местами по всей стране пройдут дожди с мокрым снегом только в западной части, а также на крайнем востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха будет составлять -2+3 градуса, дневная +2+7 градусов, в Крыму до +12 градусов, в Карпатах в течение суток -3-8 градусов. В воскресенье, 22 декабря, преимущественно без осадков в северных и западных областях, на остальных территориях пройдут дожди, местами с мокрым снегом и туманами. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха –2+3 градуса, дневная +2+7 градусов. В Карпатах ночью -4-9, днем -1-6 градусов.

Почти всю неделю у нас достаточно теплая. Разве что к началу следующей недели несколько уменьшатся температурные показатели, отмечает синоптикиня Наталья Птуха и рассказывает будет ли снег на Рождество.

"На Рождество, 25 декабря, значительных морозов не предвидится. Если сейчас преобладают плюсовые значения, иногда чуть ниже нуля, то в течение рождественской недели температура будет около нуля. Возможны осадки, скорее всего — снег с дождем. Разве что ближе к концу года поле повышенного давления обеспечит погоду без осадков"

Теплые зимы

Что касается прогноза температуры воздуха на зиму 2024/2025, то все мировые прогностические центры единодушны в своих выводах: температура воздуха в ближайшие месяцы как в Европе, так и в Украине будет оставаться аномально высокой. Этому будет способствовать как усиление парникового эффекта, так и особенности общей циркуляции атмосферы, характерные для этого периода. Ожидается, что вторая половина зимы в Украине также может быть теплее обычного, а средняя за сезон температура воздуха — на 1–2 градуса выше нормы. Очень вероятно, что в южных областях страны, Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей средняя за зиму температура воздуха будет положительной, колеблясь от 0 до 2˚С. Самые низкие температуры возможны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат. Средние за сезон их значения могут быть отрицательными и колебаться от -3 до -4˚С и ниже.

Холод будет наведываться

Примечательно, что самым холодным зимним месяцем в Украине январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а его средняя за месяц температура может колебаться от +1...-2˚С на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах. Февраль также может быть на один градус теплее его средних многолетних значений в 1991–2020 годах. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной — +1-2 градуса и выше, а на северо-востоке до -3…-4 градуса и ниже. Количество осадков зимой в Украине ожидается в пределах нормы: от 90-130 мм на равнинной территории до 200 мм и более в Карпатах. Однако на погоду зимой 2024/2025 в северном полушарии может повлиять также циркумполярный вихрь и резкое стратосферное потепление, вероятность формирования которого растет. В случае возникновения такого явления вероятны мощные заливы арктического воздуха в южные широты, что может вызвать резкое снижение температуры. Внезапные кратковременные похолодания зимой на фоне аномально высокой температуры воздуха возможны и в Украине при развитии таких процессов.

Напомним, хотя в Украину и пришло незначительное потепление и местами термометры показывают +10, зима является зимой, и заболеть сейчас проще простого. Синоптики рассказали, что 18 декабря над нашей страной будет преобладать теплая воздушная масса. Однако уже к концу недели ситуация изменится.

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