Приближается ли настоящая зима: синоптик объяснил детали
Метеорологическая зима приходит, когда у нас среднесуточные показатели температуры падают ниже 0 градусов. Пока таких цифр мы не видим.
Календарная зима уже на пороге, но метеорологической еще не видно.
Об этом сказал синоптик "Укргидрометцентра" Иван Семилит в эфире «Ранок.LIVE».
Синоптик объяснил, что сейчас по территории страны движется атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но будет постепенно ослабевать.
При этом на юг Украины начнет влиять циклон с территории Турции, который может добавить облачность и дожди.
Температуры будут нетипично высокими: на западе, севере и центре сегодня ожидается +1…+6°C, в других регионах до +12°C, а на юге — до +16°C. Николаевщина уже вчера зафиксировала новый температурный рекорд.
29 ноября ночные показатели будут колебаться от +4 до -1°C, а днем в большинстве областей будет +4…+9°C. Теплее всего традиционно будет на юге и в отдельных районах Кировоградской и Днепропетровской областей — до +12°C.
Что касается снежного покрова, сейчас он есть только в Карпатах и составляет всего 1-3 см.
