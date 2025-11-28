Приближается ли настоящая зима: синоптик объяснил детали

Метеорологической зимы еще не видно / © ТСН

Календарная зима уже на пороге, но метеорологической еще не видно.

Об этом сказал синоптик "Укргидрометцентра" Иван Семилит в эфире «Ранок.LIVE».

Синоптик объяснил, что сейчас по территории страны движется атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но будет постепенно ослабевать.

При этом на юг Украины начнет влиять циклон с территории Турции, который может добавить облачность и дожди.

Температуры будут нетипично высокими: на западе, севере и центре сегодня ожидается +1…+6°C, в других регионах до +12°C, а на юге — до +16°C. Николаевщина уже вчера зафиксировала новый температурный рекорд.

29 ноября ночные показатели будут колебаться от +4 до -1°C, а днем в большинстве областей будет +4…+9°C. Теплее всего традиционно будет на юге и в отдельных районах Кировоградской и Днепропетровской областей — до +12°C.

Что касается снежного покрова, сейчас он есть только в Карпатах и составляет всего 1-3 см.

