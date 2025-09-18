ТСН в социальных сетях

Украина
266
1 мин

Приближается решающая битва за Донбасс: командир штурмовых войск ВСУ о ситуации на фронте

На Добропольском направлении украинские подразделения сформировали три «котла», взяв врага в окружение.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российская оккупационная армия перебросила в Донецкую область дополнительные подразделения с других направлений.

Об этом рассказал командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько в эфире Radio NV.

По его словам, такая передислокация может свидетельствовать о приближении решающей битвы за Донбасс.

В то же время Манько отметил, что на Добропольском направлении украинские подразделения завершают операцию по блокированию врага. Здесь сформированы три «котла», два из которых — уже действуют.

Командир штурмовых войск добавил, что операция по окружению врага проводилась прежде всего силами 33-го, 425-го и 225-го полков.

Валентин Манько также сообщил, что на Запорожском направлении особой угрозы со стороны врага сейчас нет.

«Там наши боевые порядки, оборонительные, стоят четко», — подчеркнул он.

По его словам, 210-й полк уже в третий раз зачищает от врага Степногорск.

При этом Манько предположил, что противник «где-то может просочиться», поскольку не хватает людей, чтобы расставить более плотную защиту.

Напомним, ранее британское издание Sky News предположило, что оборона Покровска Донецкой области, которая длится более года, вероятно, подходит к концу.

266
