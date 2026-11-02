ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
694
Время на прочтение
2 мин

Приближаются ночные морозы: какие области первыми почувствуют похолодание

В течение недели в Украине ожидается значительное понижение температуры воздуха — особенно ночью.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Начало ноября удивит изменением погодных условий

Начало ноября удивит изменением погодных условий

Погода в Украине в течение недели будет преимущественно под влиянием антициклональной деятельности. Ночная температура воздуха будет снижаться до -2 градусов.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на неделю, 2-8 ноября

В понедельник, 2 ноября, из-за влияния области повышенного атмосферного давления в большинстве областей предполагается погода без осадков, небольшой дождь ночью и утром местами возможен только на севере Левобережья. В отдельных регионах местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0+5 градусов, дневная +6+11 градусов. На остальной территории страны ночью +4+9 градусов, днем +9+14 градусов.

Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди ожидаются в Одесской, Винницкой областях и на Буковине. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0+5 градусов, дневная +6+11 градусов. В других областях ночью +4+9 градусов, днем +9+14 градусов.

В среду, 4 ноября, в южных областях и Крыму дожди, в остальных регионах осадки не ожидаются. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -1+4 градуса, дневная +4+9 градусов. В остальных регионах ночью +5+10 градусов, днем +8+13 градусов.

В четверг, 5 ноября, из-за влияния выступления антициклона с запада по всей территории страны ожидается сухая, но прохладная погода. Осадки не предполагаются. Ветер северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура -2+3 градуса, дневная +3+8 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, период сухой и стабильной погоды без осадков продлится по всей территории страны. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -1+4 градуса, дневная +5+11 градусов.

В субботу, 7 ноября, из-за влияния антициклона сухая и устойчивая погода будет продолжаться во всех областях страны. Осадки не ожидаются. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +6+11 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, из-за повышенного атмосферного давления во всех регионах страны сохранится сухая и устойчивая погода. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +7+12 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что в Украине в начале ноября температура начнет снижаться, а в некоторых регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Похолодание придет 4 ноября.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie