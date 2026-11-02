Приближаются ночные морозы: какие области первыми почувствуют похолодание

Начало ноября удивит изменением погодных условий

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Погода в Украине в течение недели будет преимущественно под влиянием антициклональной деятельности. Ночная температура воздуха будет снижаться до -2 градусов.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на неделю, 2-8 ноября

В понедельник, 2 ноября, из-за влияния области повышенного атмосферного давления в большинстве областей предполагается погода без осадков, небольшой дождь ночью и утром местами возможен только на севере Левобережья. В отдельных регионах местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0+5 градусов, дневная +6+11 градусов. На остальной территории страны ночью +4+9 градусов, днем +9+14 градусов.

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Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди ожидаются в Одесской, Винницкой областях и на Буковине. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0+5 градусов, дневная +6+11 градусов. В других областях ночью +4+9 градусов, днем +9+14 градусов.

В среду, 4 ноября, в южных областях и Крыму дожди, в остальных регионах осадки не ожидаются. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -1+4 градуса, дневная +4+9 градусов. В остальных регионах ночью +5+10 градусов, днем +8+13 градусов.

В четверг, 5 ноября, из-за влияния выступления антициклона с запада по всей территории страны ожидается сухая, но прохладная погода. Осадки не предполагаются. Ветер северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура -2+3 градуса, дневная +3+8 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, период сухой и стабильной погоды без осадков продлится по всей территории страны. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -1+4 градуса, дневная +5+11 градусов.

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В субботу, 7 ноября, из-за влияния антициклона сухая и устойчивая погода будет продолжаться во всех областях страны. Осадки не ожидаются. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +6+11 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, из-за повышенного атмосферного давления во всех регионах страны сохранится сухая и устойчивая погода. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +7+12 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что в Украине в начале ноября температура начнет снижаться, а в некоторых регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Похолодание придет 4 ноября.

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