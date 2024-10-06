Приближение Украины к НАТО ценой потери территорий: украинский дипломат резко высказался о такой идее

Украинский дипломат, бывший послом Украины в США и во Франции, Олег Шамшур назвал "полным бредом и путем в никуда" идею о приближении Украины к НАТО ценой потери уже оккупированных Россией территорий.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, вокруг Украины сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда страны "оси зла" демонстрируют инфернальную эффективность, а международные партнеры из стран западной демократии только говорят о создании коалиций и "каких-то гарантиях безопасности, которые на самом деле ими не являются".

Также читайте Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями — Столтенберг

"Я считаю, что эта идея о том, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить [безопасность] тем территориям, которые не захвачены Россией, это полный бред и путь в никуда", — резко высказался Олег Шамшур.

При этом опытный украинский дипломат отметил, что от западных партнеров раздаются нарративы, что Украина не может проиграть и даже должна победить.

“Макрон, которого потом поддержали, говорит о необходимости сверхусилий, о том, что нельзя оставить Путину захваченные территории. Но вместе с тем мы не видим тех сверхусилий, которые должны быть сделаны — и не для Украины, а прежде всего для безопасности Европы и глобальной безопасности демократических стран", — подчеркнул Олег Шамшур.

Напомним, ранее авторитетное британское издание Financial Times сообщило о возможном компромиссе, который якобы рассматривают украинские чиновники с западными союзниками — членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем. Однако в Офисе президента возможность таких переговоров совершенно отрицают.

Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями - Столтенберг

Читайте также: