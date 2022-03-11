"Прибыли повышать квалификацию": волонтер обнародовал удостоверение танкистов из РФ

В сети показали командировочные документы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии РФ.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook командировочное удостоверение российских танкистов Кантемировской дивизии РФ.

"Танкисты 12-го танкового полка Кантемировской дивизии приехали в командировку в Украину 3 марта с целью "абучения и повышения квалификации". Не знаю, чему именно хотели научиться, но мы их научили умирать, сдаваться в плен и разбегаться по полям. Как они пафосно: "Среди легендарных подразделений армии Российской Федерации особое место занимает Кантемировская (4-я гвардейская) танковая дивизия.

Фото: Роман Доник

Напомним, Генеральный штаб ВСУ потролил российскую армию, показав экипировку оккупантов.

Читайте также:

Российские войска ракетами обстреляли Барышевку в Броварском районе.

В Харькове оккупанты обстреляли психоневрологический интернат

Образовалась воронка в 3 метра: в столице Хорватии с неба упал неизвестный объект, был слышен сильный взрыв (фото, видео)