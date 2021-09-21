Прибытие Зеленского в Нью-Йорк и открытие границ США. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинский лидер Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читать дальше ->
- Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Читать дальше ->
- В США от осложнений COVID-19 умерли более 676 тысяч человек. Этот показатель превышает количество американцев, ставших жертвами наиболее смертоносной пандемии ХХ века — "испанки" (около 675 тысяч умерших). Читать дальше ->
- В израильском городе Тайбе в результате стрельбы во время арабской свадьбы погиб один человек, а еще пятеро получили ранения. Читать дальше ->
- США планируют открыть границы для COVID-вакцинированных туристов в начале ноября. Читать дальше ->