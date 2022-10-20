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Прибывшие на Луганщину "Мобики" из РФ продолжают дело предшественников: грабят и мародерят

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Прибывшие на Луганщину "Мобики" из РФ продолжают дело предшественников: грабят и мародерят

Фото: Associated Press

В Украину прибыла очередная партия мобилизованных россиян.

На временно захваченные территории Украины прибыла очередная партия "мобиков" из РФ. В первую очередь они принялись мародерить.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, что российский оккупант из Бурятии в Лимане Донецкой области в частном подворье украл камеру наблюдения, привез ее домой и не знает как его выключить. Теперь настоящий владелец камеры онлайн и вся Украина может наблюдать за жизнью оккупанта "в трусах".

В селе Ивановкана Черниговской области российский захватчик украл у девушки мобильный телефон. По возвращении в Россию он забыл выйти из ICloud. Благодаря этому владелица гаджета узнала больше об оккупанте.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
671
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