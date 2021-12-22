Причастен к тяжким преступлениям: СБУ задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Причастен к тяжким преступлениям: СБУ задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Злоумышленник планировал создать преступную организацию в Западной Украине.

Служба безопасности Украины во Львовской области задержала так называемого "вора в законе", уроженца Южного Кавказа, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По сообщению СБУ, мужчина нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп. В настоящее время проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб России из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки на Западе Украины.

Известно, что задержан уроженец одной из стран Южного Кавказа. Это известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО, а также запрещен въезд в страну.

По предварительным данным СБУ, " вор в законе" пытался скрытно находиться во Львовской области, чтобы создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона. Для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы.

"Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности", — отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что 14 мая 2021 года СНБО Украины ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, являющихся уголовными авторитетами

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