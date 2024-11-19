Ликвидация начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ в Севастополе: видео подрыва машины

В сети появилось видео подрыва машины начальника 41 бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе. Речь идет о Валерии Таранковском.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Валерий Таранковский

Получил то, чего заслужил

Каждого военного преступника, участвующего в вооруженной агрессии России против Украины, ожидает подобная судьба. Они несут прямую ответственность за убийства мирных украинцев.

"Кстати, не факт, что сработали украинские спецслужбы. Учитывая, какая дикая коррупция в российском Минобороны, где сейчас массово сажают генералов, возможно, это внутренние разборки и устранение свидетелей", — отмечал ранее Казанский.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе 13 ноября на дороге взорвался автомобиль, в котором предположительно находился капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Таранковский. Взрыв был настолько сильным, что обломки разбрасывало по всему двору.

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