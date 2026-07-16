Причастно ли ГУР к покушению на Ермолаева: в ведомстве ответили на обвинения

В ГУР ответили на обвинение Ермолаева / © Getty Images

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В Главном управлении разведки МО призвали всех, кто имеет информацию о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева передавать ее правоохранительным органам. В ГУР отреагировали на упреки Ермолаева о том, что к покушению могут быть причастны люди из высшего руководства управления разведки.

Об этом для «РБК-Украина» заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

В ГУР прокомментировали покушение на Вадима Ермолаева

Реакция разведки появилась после того, как бизнесмен в интервью французским медиа утверждал якобы о причастности к нападению офицеров, «близких к нынешнему или бывшему руководству» ведомства.

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В ГУР заявили, что такие обвинения лишь вредят расследованию и создают искусственное давление на следственные органы. По словам Юсова, ситуация вокруг этого события все больше обрастает конспирологическими версиями и целенаправленными манипуляциями, которые играют против украинских национальных интересов.

«Оценочные политические заявления здесь точно не работают на пользу. ГУР МО продолжает выполнять задачи по противодействию российской агрессии и действует исключительно в пределах определенных законом полномочий. Просим доверять информации только из верифицированных и официальных источников», — сказал Юсов.

Кроме того, он добавил, что в ГУР готовы к полному сотрудничеству с правоохранительными структурами для установления реальных обстоятельств преступления.

«В этом контексте могу только напомнить, что ГУР МО оказывает полное содействие и работает совместно с правоохранительными органами, потому что заинтересовано в установлении истины».

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Бизнесмен Вадим Ермолаев прокомментировал покушение на него

Напомним, бизнесмен Вадим Ермолаев впервые прокомментировал покушение на него и его семью в Монако в письме, переданном через юридическую фирму Dynasty Law & Investment и процитированном изданием Nice-Matin.

Он осудил жестокость нападавших отметив, что их целью было убить его, его партнершу Анну и их сына, независимо от возраста или пола, а их выживание он называет чудом.

По словам Ермолаева, к организации и выполнению покушения могут быть причастны офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе лица, близкие к руководству службы. Несмотря на это, бизнесмен поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за личное внимание к делу и оказанную помощь.

В результате нападения семья получила тяжелые травмы: Анна получила чрезвычайно тяжелые травмы, сын — ожоги и переломы, а сам Ермолаев находится на интенсивной терапии.

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