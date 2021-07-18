Причастными к нападению на украинских пограничников неожиданно оказались работники СБУ

Подозреваемых отстранили от работы.

К ночному нападению на украинских пограничников в Сумской области оказались причастными два работника СБУ. О третьем подозреваемом — пока неизвестно.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", — заявили в СБУ в комментарии "РБК-Украина".

Подозреваемых в нападении уже передали органам следствия. В СБУ заверили, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности.

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"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно к должностям и фамилиям", — отметили в прессслужбе СБУ.

Напомним, на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный отряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения и завладели табельным оружием. В МВД сообщили, что "своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено". А поиск нападавших продолжался.

Были открыты два уголовных производства — по статьям 262 и 345 Уголовного кодекса Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Отдельные санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

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