Причина сбоя Facebook и нападение на журналистов в Киеве. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Причиной масштабного сбоя в работе социальной сети Facebook, который продолжался около семи часов, стало неудачное внесение изменений в конфигурацию. Читать дальше ->
- В Киеве на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с главой правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Читать дальше ->
- В Аризоне в результате стрельбы в поезде погиб агент Управления по борьбе с наркотиками США. Еще двое правоохранителей пострадали. Стрелка, который забаррикадировался в туалете, нашли мертвым. Читать дальше ->
- В России в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека. Читать дальше ->
- Корпорация Microsoft официально предоставила доступ к загрузке новой версии своей операционной системы Windows 11. Читать далее ->