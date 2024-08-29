Причиной аварии F-16 мог стать "дружественный огонь" ПВО – источник "Голоса Америки"

Следствие пока не исключает версии, что самолет "могли сбить свои".

Почему на самом деле разбился истребитель F-16, должна установить следственная комиссия, которая работает на месте падения самолета. Среди возможных причин авиакатастрофы следствие рассматривает "дружественный огонь" украинской ПВО.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на анонимный источник в Воздушных силах ВСУ.

"Рассматриваются разные версии, среди которых "дружественный огонь" своей противовоздушной обороны, техническая неисправность и ошибка пилота. Но на самом деле причины будут известны только после завершения расследования", — отметил представитель ВВС ВСУ, который не уполномочен делать официальные заявления.

При этом собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время любые сообщения о том, что причины падения самолета уже установлены, безосновательны.

Напомним, во время аварии F-16 погиб лучший украинский пилот Алексей Moonfish Месь.

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