Причины убийства Парубия: Ступак озвучил свою версию

Андрей Парубий / © Getty Images

Во Львове неизвестный застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Эксперт подчеркивает, что первые 72 часа после преступления являются решающими для установления личности убийцы.

Об этом сказал Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ в эфире «Киев 24».

Ступак объяснил, что именно это время считается «золотым стандартом» поиска. Пока свидетели помнят приметы нападающего, а видеокамеры сохраняют записи, шанс задержать стрелка гораздо выше.

«То есть 72 часа — это классика поискового искусства», — сказал Ступак.

По мнению эксперта, убийство Парубия было спланировано. За ним могли следить несколько дней, чтобы знать точный маршрут. Следствие рассматривает разные версии — от российского следа до бизнес-конфликтов.

«Человек знал, где будет проходить погибший. Она его ждала именно на этом месте. Вы видите, он заранее приехал, стоял там. Это означает, что, по меньшей мере, несколько дней отслеживали его маршрут и четко знали, что сегодня он будет идти», — подчеркнул Ступак.

По словам Ступака, основная версия следствия — причастность российских спецслужб. В то же время проверяют возможные бизнес-споры, конфликты или угрозы, которые мог получать политик в последнее время.

«Конечно будут рассматриваться все варианты, все версии. (Конечно, возможно 95 — это российский след. Но так же будет оставаться, например, версия о каких-то бизнес-отношениях, бизнес проблемах. Все, что угодно. Это работа следователей», — отметил бывший сотрудник СБУ.

Правоохранители устанавливают круг подельников, которые могли помогать стрелку. Эксперты не исключают, что в преступлении участвовало несколько человек.

«Я предполагаю, что у него были подельники… Поэтому здесь огромная работа сейчас для правоохранителей — выяснить, был ли один, но я сомневаюсь, что был один, но минимум двое, возможно, и больше людей», — подытожил Ступак.

Напомним, в субботу, 30 августа, во Львове неизвестный открыл огонь по украинской политике, общественному деятелю и бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Убийство случилось во Франковском районе города. Политик умер еще до скорой помощи.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что у Парубия произвели восемь выстрелов.

В городе объявлен план-перехват «Сирена» в связи с убийством эксспикера парламента.