Придет ли в этом году ранняя зима в Украину: что говорят синоптики

Собака / © Associated Press

Реклама

Ноябрь – это месяц, когда уже могут происходить зимние процессы – как снег и мороз. Особенно – во второй декаде. В конце месяца можно говорить о снежном покрове в горных районах Украины.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 Каналу" .

"Есть тенденция, что во второй декаде уже будет определенное снижение температурных показателей. Если они будут пересекать отметку 0 градусов, опускаться ниже и во время этого будут сопровождаться атмосферными фронтами с осадками, то, конечно, осадки могут уже переходить в смешанную или и в твердую фазу (т.е. снег - Ред.), - говорит.

Реклама

Птуха отмечает: снег в Карпатах в ноябре или даже в октябре - это не значит, что началась зима. По ее словам, для равнинной территории – это вообще другие определения. Сейчас трудно точно спрогнозировать, будет ли грядущая зима в Украине ранней.

"Основные прогнозы, на которые нужно ориентироваться, это пять-десять дней, а также ежедневно смотреть их обновления. Прогноз ежедневно уточняется по несколько раз, и то, что прогнозируется утром, уже вечером может реально измениться. Все потому, что у нас очень подвижная, динамичная атмосфера", - отметила синоптика.

По ее словам, на территории Украины существует нехватка определенных данных в условиях полномасштабной войны. Ведь усложненное наблюдение, а потому меньше данных уходит на просчет.

"Нюансов много, но все равно в современных условиях подлинность прогнозов достаточно высока, но это на три-пять суток. Это то, что мы можем закладывать в свои планы и на это опираться. Птица.

Реклама

Напомним, ранее Наталья Птуха рассказала, будет ли в этом году в Украине самая холодная зима . По ее словам, пока точно сказать нельзя. Прогнозы на длительные периоды условны. В то же время, достоверным считается прогноз лишь на ближайшие пять суток, а на две-три недели — ориентировочные тенденции.