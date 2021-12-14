"Придет Омикрон": в СНБО назвали конкретные даты ожидаемой новой вспышки COVID в Украине

Если уровень иммунизации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки коронавируса будут проходить проще.

Новая волна коронавируса, ожидается, что "накроет" Украину в феврале 2022 года. Речь идет о попадании в страну штамма "Омикрон". Чтобы легче перенести очередной всплеск COVID, следует вакцинироваться.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Данилов убеждает, что хоть "Омикрон" и может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельта"-штамм.

Однако, чтобы пройти легко очередной всплеск, секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не уйдем. Он уже на наших границах, в Турции и ближе к нам... С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознано, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", — сказал секретарь СНБО.

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Кроме того, секретарь СНБО выступил за введение бустерной дозы, поскольку, по его словам, если уровень иммунизации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки COVID-19 будут проходить проще.

"Начинать надо со старших людей и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", — пояснил Данилов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, 13 декабря в СНБО предупредили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

В свою очередь, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко говорит, что в Украине есть риск новой вспышки коронавируса и две области имеют потенциально критическую ситуацию.

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