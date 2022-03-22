"Придете с войной — обратно вас повезут ваши автобусы": мэр Житомира обратился к белорусам

"Придете с войной — обратно вас повезут ваши автобусы": мэр Житомира обратился к белорусам

Два года назад город закупил у Беларуси общественный транспорт.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к северному украинскому соседу в прямом эфире белорусскоязычного телеканала "Белсат TV".

Мэр города подчеркнул в видеообращении, что война в Украине "не ваша и не наша война – это война Путина".

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Сухомлин вспомнил о том, как два года назад в городе проходил Украинско-белорусский форум. После его проведения Житомир закупил коммунальные белорусские автобусы МАЗ и троллейбусы.

"Но, уважаемые белорусы, если вы придете сюда с войной, то назад вас повезут ваши же автобусы. Единственное, что искалечеными или убитыми. Я верю, что белорусы — сознательная нация", — подчеркнул мэр Житомира, а также добавил по-белорусски: "Не бойцеся ведаць і казаць праўду".

Как сообщалось, генеральный штаб Российской Федерации требует от Беларуси начать военную операцию в Украине, со ссылкой на разведку рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Оккупанты требуют от белорусов перерезать трассы Киев-Чоп и Киев-Ковель.

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